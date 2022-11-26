وقال زير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن عناصر تابعة للقيادي في الميليشيا “أبو نشطان” والذي يشغل رئيسا لهيئة الزكاة الحوثية، قامت بتصفية الشيخ خالد أحسن الراعي، أمام زوجته وأطفاله ودهسه بسيارة بعد إطلاق وابل من الرصاص عليه.

وشارك معمر الإرياني، مقطع فيديو للجريمة والتي وثقتها كاميرات المراقبة في العاصمة صنعاء.

وأوضح أن هذه الجريمة، “نموذج لمئات الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية يوميا بحق المواطنين بمناطق سيطرتها”.

وتابع، أن تلك الجريمة البشعة تكشف حالة الفوضى والانفلات الأمني الحاصل في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.