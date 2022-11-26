تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫91344 مقابل الريال الواحد 0٫25553
الدولار:3٫75768 مقابل الريال الواحد 0٫26612
درهم إماراتي: 1٫02306 مقابل الريال الواحد 0٫97746
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58360
دينار أردني: 5٫30004 مقابل الريال الواحد 0٫18868
دينار كويتي:12٫21970 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني:9٫96515 مقابل الريال الواحد 0٫10033
الريال القطري:1٫03205 مقابل الريال الواحد 0٫96895
الدرهم المغربي:0٫35142 مقابل الريال الواحد 2٫84564
الجنيه المصري: 0٫15316 مقابل الريال الواحد 6٫52904
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