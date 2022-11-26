أظهرت صورة تاريخية نادرة أبناء ولي العهد الأمير سعود -آنذاك- “الملك سعود”، وهم الأمير محمد والأمير عبدالله ،رحمهما الله.

وبدا في الصورة أبناء الملك سعود، رحمه الله، مع أفراد من الكشافة من ‎أرامكو في الظهران، حيث يعود تاريخها لشهر يناير ١٩٥٠.

وكانت صورة تاريخية، أظهرت الملك سعود، طيب الله ثراه، يحمل بين يديه ابنه الصغير الأمير منصور وخلفه الشيخ عبدالله بالخير، رحمهم الله، فيما يعود تاريخ الصورة لشهر يناير ١٩٥٠، في الظهران بعد إعطائه الكأس للفريق الفائز بين الفريق: السعودي و فريق أرامكو.