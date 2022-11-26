أعلنت جامعة تبوك برنامج رواد ضيافة البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف في تخصصي إدارة الضيافة وإدارة الأغذية والمشروبات بكلية السياحة والضيافة بمحافظة الوجه للفصل الدراسي الثاني من العام 1444هـ.

وأوضحت الجامعة شروط القبول :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

3- أن تكون معادلة الشهادة صادرة من لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم إذا كانت شهادة الثانوية من الخارج.

4- أن تكون الدراسة في المرحلة الثانوية بنظام (الانتظام).

5- ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية أكثر من خمس سنوات، أي أن تكون الشهادة صادرة في العام الدراسي 1438هـ – 1439هـ وما بعده

6- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً، أي أن يكون من مواليد عام 1997م ، وما بعده.

7- ألا تقل درجة اختبار التحصيل الدراسي عن 50%.

8- ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 50%.

9- سيتم اعتماد درجات الاختبار المتاحة في مركز قياس أثناء التقديم.

10- مدة صلاحية درجات الاختبارات خمسة سنوات.

11- ألا يكون المتقدم مفصولاً من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلاً أكاديمياً أو تأديبياً.

12- يتحمل المتقدم مسئولية صحة البيانات، ويعد القبول لاغياً إذا ثبت خلاف ذلك.

13- يتحمل المتقدم مسئولية متابعة إجراءات القبول من خلال موقع الجامعة الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالجامعة.

وأشارت إلى أن يبدأ اليوم بتاريخ 1444/05/02هـ الموافق 2022/11/26م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م، وذلك من خلال الموقع