أزاحت هيونداي استراليا الستار عن نسختها الجديدة هناك، وهي السيارة الشهيرة سانتا في موديل 2023، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV من الطراز الهجين.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي T-GDi مدعوم بمحرك كهربائي بقوة 44.2 كيلو وات، يستطيع ضخ قوة قدرها 227 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

وتتميز السيارة بأنظمة تعليق مناسبة للطرق العادية، مع واجهة أمامية مميزة تضم شبكة كبيرة الحجم ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع، وجنوط رياضية أنيقة.

وتتوافر السيارة بعدة تجهيزات ومنها، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 10 مكبرات طراز هارمان كاردون، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 10.25 بوصة.