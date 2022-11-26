قررت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، حظر معدات اتصالات جديدة من شركتي “هواوي تكنولوجيز” و”زد تي آي” الصينيتين؛ بزعم أنها تشكل خطـراً على الأمن القومي في البلاد.

ووافقت اللجنة، على قواعد نهائية تحظر بيع أو استيراد المعدات التي يُعتقد أنها تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، وذلك في أحدث حملة على شركات صناعة معدات الاتصالات الصينية.

ورفضت شركة هواوي التعليق على قرار اللجنة، كما لم ترد شركة زد تي آي على الفور على طلب للتعليق، فيما كان أول اقتراح لحظر المعدات الصينية في منتصف عام 2021.