هاجم الإعلامي البرازيلي تياغو اسمار ” بيلهادو “، داعمي الشذوذ من اللاعبين الأجانب، قائلا:” يجب أن تحترموا قطر لن تغير من دينها وثقافتها من أجلكم.”

وأضاف تياغو اسمار في حديثه :” مثلما تريدون أن نحترم جميع الميول الجنسية التي تتحدثون عنها وتريدون أن نحترم جميع الناس، أنتم أيضًا يجب عليكم احترام دين ومعتقد الآخرين”، لافتًا أن دين هذه البلاد يقول هكذا تحريم الشذوذ.

وتابع:” أنه إذا اختير إقامة كأس العالم في هذه البلاد، فإن البلاد لا يجب عليها أن تغير ثقافتها بسبب أنه سيتم مقاضاتهم أم لا .”

وأشار إلى أن شعب قطر استقبلوهم بشكل رائع، مُشيرًا أن الود والمحبة لديهم للجميع، إلى جانب تقديمهم كل شيء جيد.