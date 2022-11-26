كشفت شركة صناعات العيسى (Alessa)، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بفروع الشركة في (الرياض / الخرج) .

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو:

– مهندس CAD.

(CAD Engineer)

وأفادت بأن المتطلبات والشروط المطلوبة للتوظيف كالتالي:

– درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية / الهندسة الصناعية أو دبلوم معادل.

– خبرة 5 سنوات لحاملي الدبلوم في مجال تصميم CAD الصناعي.

– معرفة عملية ببرامج CAD مثل Solidworks و Creo و Inventor.

وأشارت إلى أن التقديم على وظائف شركة صناعات العيسى، من خلال إرسال السيرة الذاتية : [email protected]