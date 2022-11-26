اقترحت شرطة سان فرانسيسكو الأمريكية السماح باستخدام روبوتات مسلحة لتفتيش المناطق والتخلص من القنابل وقتل البشر عند اللزوم.

وأوضحت إدارة شرطة فرانسيسكو أن استخدام الروبوتات القاتلة يكمن في التدريب والمحاكاة، والاعتقالات الجنائية، والحوادث الخطيرة، والظروف الملحَّة، وتنفيذ أمر قضائي أو أثناء تقييمات الجهات المشبوهة، مبينةً أنه يمكن تسليحها بالبنادق والرشاشات وقاذفات قنابل يدوية.

وأشارت إلى أن استخدام تلك الروبوتات يبدأ حينما يكون هناك خطر على فقدان أرواح من أفراد الجمهور أو الضباط، وعندما يفوق الخطر القوة المتاحة لرجال الشرطة.