مرّ أكثر من عامين على جائحة كورونا، وما زال أصل الفيروس قيد البحث والدراسة؛ للتوصل إلى أصل الفيروس ومن أين أتى.

وأصدرت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية تقريراً مؤقتاً يقول إن جائحة (كوفيد 19) ناجمة على الأرجح نتيجة حادث متعلق بدراسة بحثية في المختبر وفق روسيا اليوم.

وطرحت اللجنة كذلك عددًا من الأسئلة التي لم يتم إيجاد حلول لها، والتي ستساعد الإجابة عليها، برأيها، في التوصل إلى استنتاج حول أصل الفيروس التاجي، على وجه الخصوص.

ويدور الحديث حول أي نوع من الحيوانات هو المضيف الوسيط لـ«سارس – كوف – 2» (كوفيد 19) ومتى أصاب إنسانا لأول مرة، حيث يوجد الخزان الفيروسي، وكيف اكتسب الفيروس التاجي ميزاته الوراثية الفريدة.

وزعمت الولايات المتحدة مرارا أن «كوفيد 19» نشأ في مختبر بمدينة ووهان بالصين، إلا أن بكين نفت هذه المزاعم.

وفي السياق، صرّحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في وقت مضى، بأن رواية المنشأ الاصطناعي لـ كوفيد – 19 ضئيلة الاحتمال، ولا تؤمن بها منظمة الصحة العالمية.

كما نشرت لجنة مكافحة فايروس كورونا في المجلة الطبية البريطانية «لانسيت» تقريرا في وقت سابق يستند إلى عامين من العمل، ذكرت فيه أنها لا تستبعد الأصل المختبري لـ «كوفيد 19».