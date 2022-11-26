أفاد الناقد الرياضي عيسى الجوكم، بأنه بعد تقديم حسان تمبكتي مستوى مميز أمام الأرجنتين؛ أصبح اسمه متداولاً بشكل كبير في الصحف العالمية.

وقال الجوكم خلال لقائه على برنامج “المنتصف” المُذاع على القناة الإخبارية :” أن التقارير الصحفية أكدت أن هناك أكثر من 10 ملايين تغريدة باسم تمبكتي باللغة الانجليزية .”

وأضاف:” أنهم يتحدثون فيها عن التحامات هذا المدافع، وتناول الإعلام العالمي هذا الجانب بشكل واسع”، لافتًا أن هذا المونديال فرصة كبيرة لإبراز أوجه سعودية جديدة على خارطة النجوم.