اندلعت احتجاجات في شينجيانغ الصينية، ضد تدابير الإغلاق الصارمة الخاصة بجائحة كورونا بعد مقتل 10 في حريق.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت عن تسجيل 35183 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمع، منها 3474 إصابة مصحوبة بأعراض و31709 بلا أعراض مسجلة ارتفاعا جديدا لليوم الثالث على التوالي.

وسجلت الصين 32943 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3103 إصابات مصحوبة بأعراض و29840 بلا أعراض.