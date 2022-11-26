يعتبر الكشف عن المتسللين ونشاطهم على الهاتف الجوال أمر ليس سهلا، خاصة أن من يخترق الهاتف من مصلحته أن يبقى مختبئا ليواصل تجسسه، إلا أنه يوجد طرق للكشف عنهم وتجنبهم.

أفاد مدير المركز الهندسي الإقليمي “SafeNet” التابع لمبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI) لوكالة “Prime”، دينيس كوفيكوف، بأنه من بين الخطوات التي تساعد في اكتشاف مثل هذه الحالات؛ يحتاج كل شخص إلى مراقبة التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي المفتوحة على أجهزته، وكذلك يجب تحديد الأجهزة وعناوين IP التي من خلالها تم الدخول إلى الهاتف.

وأشار إلى أن أهم خطوة في هذه الحالة هي “مراقبة نشاط حسابات غوغل أو آي كلاود”، قائلاً:” لابد من وضع تعريف مستخدم ثنائي، وهذا سيجعل من الصعب على المتسللين الاختراق، كما أنه يزيد مستوى الأمان لدى المستخدم.

وأكد الخبير أنه إذا قرر صاحب الهاتف استخدام تطبيق معين، فعليه التحقق أولا من عدم وجود فيروسات، لافتًا أن الاستخدام المستمر لمضادات الفيروسات يزيد بشكل كبير من حماية الهاتف ومحتوياته.

وشدد على ضرورة عدم فتح الملفات أو التطبيقات التي تأتي من مصدر غير معروف، وتجنبها .