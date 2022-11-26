أوضح الخبير التقني عبدالله السبع، مدى إمكانية تعرض السيارات الذكية للاختراق.

وقال عبدالله السبع، خلال برنامج “سؤال مباشر” عبر قناة “العربية”، أنه لابد أن تعرف كيف يتم اختراق الشيء لكي تقي نفسك منه؛ لذلك وجدت الفعاليات لتوعية الناس.

وأشار إلى أن السيارات المتطورة تقنيا كل سيارة لها “إيميل” ورقم سري لتستفيد من خدمات السيارة، فلو قمت باستخدامهم على منصة غير موثوقة وتم تسريب بياناتك قد يكون بإمكان الشخص فتح السيارة وتشغيلها وسرقتها.