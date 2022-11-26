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السبت26 نوفمبر

“وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 35 دقيقة
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&#8220;وقاية&#8221; تعلن عن وظائف شاغرة
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فاطمة المالكي

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– خبير أول صحي – مكافحة العدوى.
– خبير صحي – الأمراض المستهدفة بالتحصين.
– أخصائي صحي – أمراض تنفسية.
– خبير صحي – البيئات والمدن الصحية.
– كبير خبراء صحي – الصحة والسلامة المهنية.
– كبير خبراء صحي – الصحة العامة البيئية.
– رئيس قسم الوقاية من الإصابات الغير المتعمدة.
– رئيس وحدة الرصد والمتابعة للإصابات.
– مدير إدارة الأمراض المنقولة بالنواقل.
– اخصائي أول صحي – تحسين وتعزيز الصحة.
– خبير اول صحي – الأمراض غير السارية.
– أخصائي صحي – مختبرات.
– أخصائي صحي أول – علوم صحة السكان.
– أخصائي صحي أول – الإحصاء الحيوي.
– أخصائي أول صحي – صحة عامة.
– أخصائي صحي – معلوماتية صحية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً، وذلك من خلال الموقع

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