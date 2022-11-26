وثّق مقطع فيديو من داخل طائرة للأغاني الوطنية التي تملأ الأرجاء ويستمع إليها المشجعين المتوجهين الى الدوحة.

وأظهر المقطع المشجعين المتوجهين إلى الدوحة استعدادًا لمباراة المنتخب وبولندا، وسمع في المقطع صوت الأغاني الوطنية التي يستمع إليها المسافرين المتوجهين إلى الدوحة.

يُذكر أن جماهير المنتخب الوطني تواصل تجهيزاتها قبل مواجهة بولندا، اليوم السبت، على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال قطر.