يلتقي منتخب تونس نظيره الأسترالي اليوم السبت بالمجموعة الرابعة في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
وجاءت تشكيلة تونس الرسمية لمواجهة أستراليا في المونديال كالتالي :
أيمن دحمان – علي عبدي – منتصر الطالبي – ياسين مرياح – ديلان برون – محمد دراجر – عيسى ليدوني – إلياس السخيري – نعيم السليتي – يوسف المساكني (القائد) عصام الجبالي.
فيما جاءت تشكيلة أستراليا كالتالي :
مات رايان – هاري سوتار – كاي رولز – فران كاراتشيتش – عزيز بهيتش – آرون موي – جاكسون إرفاين – رايلي ماكجري – كريج جودوين – ماثيو ليكي – ميتشل ديوك.
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