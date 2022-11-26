يلتقي منتخب تونس نظيره الأسترالي اليوم السبت بالمجموعة الرابعة في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وجاءت تشكيلة تونس الرسمية لمواجهة أستراليا في المونديال كالتالي :

أيمن دحمان – علي عبدي – منتصر الطالبي – ياسين مرياح – ديلان برون – محمد دراجر – عيسى ليدوني – إلياس السخيري – نعيم السليتي – يوسف المساكني (القائد) عصام الجبالي.

فيما جاءت تشكيلة أستراليا كالتالي :

مات رايان – هاري سوتار – كاي رولز – فران كاراتشيتش – عزيز بهيتش – آرون موي – جاكسون إرفاين – رايلي ماكجري – كريج جودوين – ماثيو ليكي – ميتشل ديوك.