كشفت شركة نون للتسوق (noon)، عبر حسابها الرسمي لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– خدمة الأشخاص التنفيذيين (على متن الطائرة وخارجها)
Executive People Service (Onboarding & Offboarding)
وأفادت بأن المؤهلات و الخبرات المطلوبة للتقديم على الوظائف كالتالي:
– درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو مجال ذي صلة.
– خبرة 2-5 سنوات من العمل كأخصائي تأهيل أو دور مماثل في الموارد البشرية.
– خبرة مثبتة في العمل في بيئة سريعة الخطى.
– الخبرة السابقة في استخدام نظام معلومات الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الموقع .
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