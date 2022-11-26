كشفت شركة نون للتسوق (noon)، عبر حسابها الرسمي لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– خدمة الأشخاص التنفيذيين (على متن الطائرة وخارجها)

‏ Executive People Service (Onboarding & Offboarding)

وأفادت بأن المؤهلات و الخبرات المطلوبة للتقديم على الوظائف كالتالي:

– درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو مجال ذي صلة.

– خبرة 2-5 سنوات من العمل كأخصائي تأهيل أو دور مماثل في الموارد البشرية.

– خبرة مثبتة في العمل في بيئة سريعة الخطى.

– الخبرة السابقة في استخدام نظام معلومات الموارد البشرية.

وأشارت إلى أن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الموقع .