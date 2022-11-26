أفادت مصادر صحفية بأن منتخب بلجيكا ارتدى القميص الاحتياطي الذي يحتوي على علامات دعم المثلية، اليوم السبت في التدريبات؛ وذلك على الرغم من رفض الفيفا تواجد هذا الطقم في المباريات الرسمية بالمونديال.

ويحتوي قميص بلجيكا الاحتياطي على شارة دعم فئة المثليين، عن طريق طباعة كلمة love، على ياقة القميص الاحتياطي.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرر منع منتخب بلجيكا من ارتداء القميص الاحتياطي، إلا إذا تمت إزالة الكلمة الداعمة للمثليين، حيث أكد أن المنتخب سيتعرض لعقوبات حال إصراره على ارتدائه.