شهد منفذ سلوى الحدودي منذ وقت مبكر اليوم، حضوراً كثيفاً من الجمهور الرياضي السعودي، القادم براً لمتابعة المباراة الثانية للصقور الخضر أمام نظيره البولندي في مونديال كأس العالم 2022، التي تقام عند الساعة الرابعة مساءً، وسط تنظيم وإجراءات وإرشادات متبعة للدخول إلى دولة قطر، مروراً بمنفذ أبو سمرة.

وتوشح المشجعون بالأخضر مرددين الأهازيج الوطنية، معربين عن تفاؤلهم في مباراة اليوم، وذلك عقب الفوز المستحق على منتخب الأرجنتين في اللقاء الماضي.