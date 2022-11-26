أكد الدكتور محمد العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي، أن مقولة ” القانون لا يحمي المغفلين ” ليست مقولة صحيحة لا شرعًا ولا قانونًا ولا منطقًا، لافتًا أن الشريعة والأنظمة جاءت لحماية الحقوق.
وقال العيسى خلال لقائه على برنامج “في الآفاق” المُذاع على قناة MBC: “ أن الشريعة والأنظمة جاءت لحماية حقوق الجميع، المغلفين وغير المغفلين “، مُشيرًا إلى أن الكثير من الذين يتم الاعتداء على حقوقهم من الضعفاء فكيف لا تتم حمايتهم.
وأضاف:” أن القانون الذي لا يحمي حقوق هؤلاء هو قانون ظالم، والصحيح أن يُقال أن الجهل بالقانون لا يحمي من العقوبة؛ وذلك للحفاظ على قوة القانون ونفاذه وهيبته .”
الدكتور محمد العيسى يبيّن رأي الشريعة والقانون والمنطق في مقولة: "القانون لا يحمي المغفلين"
ويؤكد أن القانون الذي لا يحمي حقوق الضعفاء والمخدوعين هو قانون ظالم@MhmdAlissa@MWLOrg#في_الآفاق
يعرض على #Shahid
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— في الآفاق (@hiaahsanshow) November 25, 2022
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