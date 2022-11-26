أكد الدكتور محمد العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي، أن مقولة ” القانون لا يحمي المغفلين ” ليست مقولة صحيحة لا شرعًا ولا قانونًا ولا منطقًا، لافتًا أن الشريعة والأنظمة جاءت لحماية الحقوق.

وقال العيسى خلال لقائه على برنامج “في الآفاق” المُذاع على قناة MBC: “ أن الشريعة والأنظمة جاءت لحماية حقوق الجميع، المغلفين وغير المغفلين “، مُشيرًا إلى أن الكثير من الذين يتم الاعتداء على حقوقهم من الضعفاء فكيف لا تتم حمايتهم.

وأضاف:” أن القانون الذي لا يحمي حقوق هؤلاء هو قانون ظالم، والصحيح أن يُقال أن الجهل بالقانون لا يحمي من العقوبة؛ وذلك للحفاظ على قوة القانون ونفاذه وهيبته .”