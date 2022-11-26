أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيل المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب بولندا، اليوم السبت، في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وجاء تشكيل الأخضر لمباراة اليوم أمام منتخب بولندا، كالتالي: حراسة المرمى: محمد العويس، خط الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد الاله العمري، علي آل بليهي، محمد البريك، وخط الوسط: محمد كنو، عبد الإله المالكي، سامي النجعي، بينما خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.

وتضم دكة الاحتياط: محمد اليامي، نواف العقيدي، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالله عطيف، نواف العابد، عبدالرحمن العبود، هتان باهبري، هيثم عسيري.