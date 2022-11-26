تحدث المدير التنفيذي لمنصة جود الإسكان عمار الوهيبي عن خدمة ٣٦٥ والتي تهدف لتمكين استدامة العطاء طوال أيام العام.

وقال الوهيبي : بريال واحد لكل يوم طوال العام من خلال المنصة يستطيع الشخص التبرع لسداد سكن الأسر الأكثر احتياجاً”.

وأضاف” منصة جود تقوم بتقديم المسكن للأسر شديدة الحاجة والمستحقة للضمان الاجتماعي حسب تصنيف الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك مستحقة للدعم السكني من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان “.