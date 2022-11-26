كشفت وزارة الرياضة عن توفر أكثر من (75) فرصة شاغرة (للجنسين)، في مقر الوزارة وفروعها في عدة مدن بالمملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف).

وأوضحت الوزارة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:

أخصائي إعلامي. (العدد: 1)

سكرتير تنفيذي. (العدد: 12)

أخصائي تنظيم إداري. (العدد: 6)

أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات. (العدد: 6)

أخصائي التزام. (العدد: 4)

محلل بيانات. (العدد: 4)

أخصائي إدارة مشاريع. (العدد: 4)

مصمم جرافيك. (العدد: 2)

أخصائي إعلامي. (العدد: 2)

أخصائي التزام. (العدد: 6)

أخصائي عمليات موارد بشرية. (العدد: 1)

أخصائي تخطيط قوى عاملة. (العدد: 1)

أخصائي بحث قضايا. (العدد: 1)

محرر أدبي، وغيرهم.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة .

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح الآن عبر منصة طاقات، مع كتابة “وزارة الرياضة” في حقل “اسم المنشأة”.