تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة اعتقال الشرطة الروسية لمجموعة من المثليين الجنسيين.

وأظهر المقطع الشرطة الروسية وهي تعتقل مجموعة من المثليين وسط الشوارع، وفي النهار بهدف مُحاربة تلك الظاهرة في روسيا.

وبيّن الفيديو لحظة سحل امرأة كانت تحمل علم تلك الفئة، من قِبل الشرطة الروسية، وسمع في المقطع صراخ المرأة لحظة اعتقالها.

والجدير بالذكر أن الاعتقال جاء عقب فض مظاهرة قام بها العشرات من المثليين الجنسيين، للمطالبة بحقوقهم وممارسة أنشطتهم ومعتقداتهم في العلن.