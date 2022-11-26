أفاد أحد مشجي الأخضر بأن العالم أصبحوا يرغبون بتصويرهم ويستمتعون لحماسهم للمباريات القادمة .

وقال أحدهم في حديثه على قناة السعودية :” الجمهور الأرجنتيني صار يتصور معنا الحين، صاروا يقولون وين سامر الدوسري وين بيته.”

وأضاف مازحًا :” أنا أكذب عليهم وأقول أنا شقيق سامر الدوسري وأوقع لهم على التيشيرت.”

يُذكر أن الأخضر سيواجه نظيره البولندي، اليوم السبت، على ملعب المدينة التعليمية، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، وذلك بعد أن قدّم ملحمة كبرى بفوزه على”الأرجنتين” بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.