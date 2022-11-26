أشعل الجمهور السعودي أجواء المونديال قبل انطلاق مباراة المتنخب الوطني أمام نظيره البولندي في كأس العالم قطر 2022‪

َورددت الجماهير السعودية هتافات حماسية أشعلت الأجواء ولفتت أنظار العالم إليهم استعداداً لمباراة الأخضر أمام بولندا، مرددين” أين ليفاندوفسكي”.

فيما رد عدد من الجماهير السعودية على سؤال مراسل إحدى القنوات التي تبث كأس العالم ” أين ليفا” مشيرين إلى جيوبهم قائلين” مثلما دعسنا ميسي سندعس ليفا”.

وتنطلق عصر اليوم مباراة المنتخب الوطني ضد بولندا ضمن الجولة الثانية من مباريات كأس العالم قطر 2022.