أكدت المحامية سارة الحربي أن أي مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي تجسيد للتسول بحسب القوانين المنصوصة، مبينة أن غرامتها 50 ألف ريال أو السجن 6 أشهر

وقالت الحربي :” يسمى هذا النوع من التسول بالتسول الإلكتروني وأصدر النظام عقوبة لذلك الفعل سواء بحق المتسول أو من يساعده”.

وأكدت أن أي مناشدة تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر تسول، مبينة أن هناك جهات ومنصات راعية لهذا الأمر “.