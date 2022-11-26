رسمت جماهير الأخضر اليوم السبت لوحة فنية في مدرجات استاد المدينة التعليمية، مؤازرة للمنتخب الوطني في مباراته أمام نظيره البولندي.
وانطلقت مباراة السعودية وبولندا اليوم السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022.
وتأتي المباراة بعد أن قدم الأخضر ملحمة كبرى بفوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأولي.
جماهير الأخضر السعودي ترسم لوحة فنية في التشجيع على طريقتها بمدرجات استاد المدينة التعليمية @SaudiNT @saudiFF#السعودية_بولندا#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس pic.twitter.com/uJaFfNczhq
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2022
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