رسمت جماهير الأخضر اليوم السبت لوحة فنية في مدرجات استاد المدينة التعليمية، مؤازرة للمنتخب الوطني في مباراته أمام نظيره البولندي.

وانطلقت مباراة السعودية وبولندا اليوم السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022.

وتأتي المباراة بعد أن قدم الأخضر ملحمة كبرى بفوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأولي.