أعرب أحد مذيعي القنوات الإسرائيلية عن حزنه من ردة فعل مشجعي الأخضر عندما أراد التحدث معه .

وقال المذيع عندما كان يبث الأحداث لأحد القنوات الاسرائيلية :” اليوم وأنا أبث عند خروج مشجعي السعودية انظري ما حدث .”

وقام بعرض مقطع فيديو له عندما أراد الحديث مع أحد مشجعي الأخضر قائلاً له :” أنا من اسرائيل “، ليرد المشجع بكل شجاعة قائلاً:” ما في اسرائيل في شيء اسمه فلسطين .

وأظهر المقطع المذيع وهو يقوم بمقاطعة حديثه ليقوم الأخير بالاستمرار قائلاً:” ما في اسرائيل فيه فلسطين “، ومن ثم يجتمع مشجي الأخضر جميعهم حوله ويقولون :” فلسطين .. فلسطين دولة عربية .”

وبيّن المقطع أيضًا المذيع وهو يحاول معارضة مشجعي الأخضر قائلاً:” فيه اسرائيل أمر واقع”، لينفض مشجعي الأخضر أجمع قائلين :” فلسطين دولة عربية.”