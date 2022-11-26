حرص مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد على دعم اللاعب عبدالإله المالكي بعدما تسبب في الهدف الثاني في شباك الأخضر من بولندا.

وتقدم المنتخب البولندي على الأخضر بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

ولا تزال فرصة التأهل أمام الأخضر في لقاء المكسيك القادم، يوم 30 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس العالم 2022.

يذكر أنه تأكد غياب لاعب المنتخب الوطني عبدالاله المالكي عن مواجهة المكسيك، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على بطاقة أمام بولندا سبقها بطاقة أولى أمام الأرجنتين.