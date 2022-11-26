وجه جماهير المنتخب الوطني التحية للاعبين على ماقدموه في مواجهة اليوم أمام بولندا، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

وكان لاعبو الأخضر والمدرب هيرفي رينارد وجهوا اعتذارهم للجماهير بعد انتهاء المباراة بنتيجة 2-0 لصالح بولندا فيما رد الجمهور بالتصفيق والشكر.

يذكر أنه لا تزال فرصة التأهل أمام الأخضر في لقاء المكسيك القادم، يوم 30 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس العالم 2022.