انتقد المحلل الرياضي واللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، الحكم وتقنية الفيديو، مؤكدا أنه ظلم المنتخب الوطني في الشوط الأول وكان يجب أن تدخل بولندا الشوط الثاني بتسعة لاعبين.

وقال أبو تريكة في تحليله للمباراة بين الشوطين: “عندنا تيكي تاكا سعودية، لو الكرة عادلة كانت النتيجة 2-1 للسعودية وطرد لاعبين اثنين من بولندا”.

وأضاف : “تقنية الفيديو ظلمت السعودية. كان من المفترض أن يكون هناك طرد مباشر على ماتي كاش، الحكم وتقنية الفيديو ظلما السعودية. لكن يبدو أن الحكم نسي البطاقات الحمراء”.