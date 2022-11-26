في بادرة رائعة من جمهور المنتخب الوطني، قام عدد منهم بتنظيف مدرجات استاد المدينة التعليمية، وذلك عقب لقاء بولندا الذي انتهى بفوز المنتخب البولندي 2-0.

وقال أحد المشجعين: “هذه أخلاق السعوديين المكان الذي ندخل فيه نتركه نظيف مثل ما كان”.

وكان منتخب بولندا سجل الهدف الأول عن طريق بوليتزر زيلينسكي وأحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني بخطأ دفاعي في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

ولا تزال فرصة التأهل أمام الأخضر في لقاء المكسيك القادم، يوم 30 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس العالم 2022.