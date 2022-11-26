أكد تشيسلاف ميشنيفيتش، مدرب المنتخب البولندي، أن لاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري سبب لهم مشاكل كثيرة حيث أنه يمتلك العديد من الحلول

وقال ” ميشنيفيتش” في تعليقه عن أبرز لاعبي الأخضر” سالم الدوسري سبب لنا الكثير من المشاكل، ويمتلك العديد من الحلول، كلفت لاعبي الخط الخلفي بإيقافه”.

وتابع “سعيد لأننا سجلنا هدفين رغم الفرص القليلة التي أتيحت لنا، ودعونا نشكر تشيزني بعدما تصدى لركلة جزاء.. كان هناك الكثير من اللحظات المثيرة، لكننا نجحنا في تطبيق ما بحثنا عنه أمام الأخضر”، بحسب موقع “transfery” البولندي.

وأضاف: “اللحظات المهمة؟ الهدف الأول وركلة الجزاء.. هكذا كنا في حالة مزاجية جيدة قبل بداية الشوط الثاني، أشعر بالسعادة بعد تحقيق هذا الفوز”.