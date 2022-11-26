كشفت صورة فضائية عن تطورات جديدة بسد النهضة الإثيوبي والتوربينات الخاصة به.

ونشر خبير المياه المصري عباس شراقي، الصورة موضحا أن “انخفاض كمية المياه أعلى الممر الأوسط يؤكد توقف التوربينين مع انتهاء موسم الأمطار في إثيوبيا، حيث انخفضت المياه التي تفيض أعلى الممر إلى حوالي 50 مليون م3/يوم، وهذه كمية قليلة تؤكد توقف التوربينين”.

وأضاف: “لو كان التوربينان يعملان لاستطاعا تصريف المياه من خلالهما إلى حوض التوربينات الذى يظهر في الصور الفضائية منذ منتصف أغسطس الماضي ساكنا تماما”.

وأوضح أنه في حال استمر توقف التوربينين فإن الطريقة الوحيدة لتجفيف الممر الأوسط استعدادا للتخزين الرابع هي فتح إحدى بوابتي التصريف (بدون توربينات) على الجانب الغربي للسد والتي تستطيع تصريف نحو 50 مليون م3/يوم.

يذكر أن مصر قد كثفت جهودها للحصول على دعم عربي وأفريقي لموقفها إزاء السد، وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية عن “توافق مصري كيني بشأن السد”.

وتتنازع مصر والسودان مع إثيوبيا حول السد الذي شرعت أديس أبابا في بنائه عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر السد على حقوقها المائية في النهر.