وجه الإعلامي جمال المعيقل رسالة شديدة اللهجة إلى دعاة المثلية في مونديال قطر، مؤكدا أن الشعوب العربية محصنة ضد أي محاولات للتشويه والفتن.

وقال المعيقل خلال برنامج “ياهلا”: “كل شعب له عاداته وتقاليده الواجب احترامها أما ما نراه من مدعي الإنسانية الذين تركوا كل مآسي العالم وحروبه ولم يبق لهم إلا فرض شذوذهم الفكري والأخلاقي علينا”.

وتابع: “قطر تتعرض لحملات تشويه منظمة بسبب عدم تقبلها لشعاراتهم وقاذوراتهم ورغم كل هذا الاستعداد الرياضي الذي قدمته قطر إلا أنهم ينتقدوننا بسبب عدم احترامهم لانظمتنا”.

وأضاف: “شعوبنا مُحصنة وهويتنا قوية، باقين لأننا الفطرة، باقين لأننا نعتز بجذورنا الإنسانية، باقين لأننا لاننحني للضغوطات”.