وجه الإعلامي جمال المعيقل رسالة شديدة اللهجة إلى دعاة المثلية في مونديال قطر، مؤكدا أن الشعوب العربية محصنة ضد أي محاولات للتشويه والفتن.
وقال المعيقل خلال برنامج “ياهلا”: “كل شعب له عاداته وتقاليده الواجب احترامها أما ما نراه من مدعي الإنسانية الذين تركوا كل مآسي العالم وحروبه ولم يبق لهم إلا فرض شذوذهم الفكري والأخلاقي علينا”.
وتابع: “قطر تتعرض لحملات تشويه منظمة بسبب عدم تقبلها لشعاراتهم وقاذوراتهم ورغم كل هذا الاستعداد الرياضي الذي قدمته قطر إلا أنهم ينتقدوننا بسبب عدم احترامهم لانظمتنا”.
وأضاف: “شعوبنا مُحصنة وهويتنا قوية، باقين لأننا الفطرة، باقين لأننا نعتز بجذورنا الإنسانية، باقين لأننا لاننحني للضغوطات”.
#جمال_المعيقل لدعاة المثلية في المونديال: شعوبنا مُحصنة وهويتنا قوية، باقين لأننا الفطرة، باقين لأننا نعتز بجذورنا الإنسانية، باقين لأننا لاننحني للضغوطات@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vKo4XPQhnh
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 26, 2022
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