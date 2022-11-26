اختتمت الكلية التقنية للبنات بالرياض ملتقى التوظيف لهذا الفصل الأول والذي استمر على مدى يومين بالشراكة مع مجموعة أباريل أحد أكبر مجموعات قطاع البيع بالتجزئة والمشغلة لعدد من العلامات التجارية العالمية في المملكة.

ووفر الملتقى ٢٠٠ فرصة وظيفة تم توظيف ٧٠ خريج وخريجة في تخصصات المحاسبة والتسويق والادارة المكتبية والدعم الفني وبرمجة وانظمة الشبكات من خلال التوظيف المباشر حيث يباشرون عملهم مطلع الاسبوع القادم.

كما وقعت سعادة عميدة الكلية أ.أسماء حكمي في مقر الكلية يوم الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع المجموعة والتي تهدف لإتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة للإنخراط في سوق العمل من خلال التوظيف المباشر في المجالات المذكورة سابقاً .

وأكدت سعادتها عن فخرها بخريجات الكلية لتوافقهن مع معايير التوظيف العالية في المجموعة وتشجيعها لبقية الخريجات لمراجعة مكتب التنسيق الوظيفي لوجود عدد متبقي من الفرص الوظيفية بإمكانهن التقديم عليها. وكررت سعادتها شكرها لإدارة المجموعة لحرصهم على توظيف أبناء وبنات الوطن للعمل على تحقيق طموح القيادة الحكيمة بابنائها رعاها الله.