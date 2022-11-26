أوضحت المختصة بالتغذية العلاجية والرياضية ريما سلمان فوائد وأضرار التونة، محذرة الرياضيين من تناولها بكميات كبيرة .
وقالت المختصة “التونة غنية بمادة السيلينيوم وهي مهمة لجهاز المناعة وتخفض ضغط الدم وتحتوي على فيتامين سي وأوميجا 3 وتحتوي على الحديد ”
وتابعت المختصة أن افضل منطقة في التونة هي منطقة سلسلة الظهر حيث لايتركز فيها مادة الزئبق ، والمعروف أن السمك يمتص التلوث الموجود في البحار ويمتص أيضا كمية من السيلينيوم مما يقلل من تركيز الزئبق داخل التونة .
وأضافت “يؤثر الزئبق على جهاز العصبي ويسبب تشوهات في الجهاز العصبي ويؤثر على الرؤية والجهاز الهضمي والكلى ”
وعن مواصفات شراء التونة المعلبة “التونة الصحية هي التي تكون قطعة واحدة. ولونها يكون فاتح ، والعلبة يجب ألاتحتوي على أي خدوش خارجية ”
وأستكملت مختصة بالتغذيه العلاجية والرياضية: “الرياضيين يتناولون التونة بكميات كبيرة لسعراتها الحرارية القليلة وقليلة الدهون ، لكنها تزيد من ترسب الزئبق في الجسم وتضر الكلى ”
ونصحت بتناول التونة مرتين في الأسبوع فقط ، ويمكن تناول أنواع بروتين أخرى مثل البيض واللحم والدجاج أو منتجات البروتين النباتي .
ريما سلمان – مختصة بالتغذيه العلاجية والرياضية: الرياضيين يتناولون التونة بكميات كبيرة لسعراتها الحرارية القليلة ، لكنها تزيد من ترسب الزئبق في الجسم وتضر الكلى @reema_salman#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GwXcvy8Cfb
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 26, 2022
أخصائية التغذية ريما سلمان توضح فوائد وأضرار التونة@reema_salman#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KHtEJdXiOF
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 26, 2022
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