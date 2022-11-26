أوضحت المختصة بالتغذية العلاجية والرياضية ريما سلمان فوائد وأضرار التونة، محذرة الرياضيين من تناولها بكميات كبيرة .

وقالت المختصة “التونة غنية بمادة السيلينيوم وهي مهمة لجهاز المناعة وتخفض ضغط الدم وتحتوي على فيتامين سي وأوميجا 3 وتحتوي على الحديد ”

وتابعت المختصة أن افضل منطقة في التونة هي منطقة سلسلة الظهر حيث لايتركز فيها مادة الزئبق ، والمعروف أن السمك يمتص التلوث الموجود في البحار ويمتص أيضا كمية من السيلينيوم مما يقلل من تركيز الزئبق داخل التونة .

وأضافت “يؤثر الزئبق على جهاز العصبي ويسبب تشوهات في الجهاز العصبي ويؤثر على الرؤية والجهاز الهضمي والكلى ”

وعن مواصفات شراء التونة المعلبة “التونة الصحية هي التي تكون قطعة واحدة. ولونها يكون فاتح ، والعلبة يجب ألاتحتوي على أي خدوش خارجية ”

وأستكملت مختصة بالتغذيه العلاجية والرياضية: “الرياضيين يتناولون التونة بكميات كبيرة لسعراتها الحرارية القليلة وقليلة الدهون ، لكنها تزيد من ترسب الزئبق في الجسم وتضر الكلى ”

ونصحت بتناول التونة مرتين في الأسبوع فقط ، ويمكن تناول أنواع بروتين أخرى مثل البيض واللحم والدجاج أو منتجات البروتين النباتي .