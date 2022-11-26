أكد الكاتب شاهر النهاري، أن حملات الترويج للمثلية الجنسية عبارة عن محاولات استعمار ثقافي ويقف خلفها منظمات تعيش على هذه المشاكل.

وقال النهاري خلال برنامج “ياهلا”: “المونديال في دولة عربية خليجية مسلمة من المؤكد أنهم سيقومون بإقناع هذه الشعوب بما يفعلون ويحاولون التطبيع معها لكن كانت هذه مجرد أمنيات ونحمد الله أن ما حدث كان في أقل الحدود”.

وأضاف: “نتمنى أن يكون هذا هو شعور جميع الدول العربية المسلمة”، مؤكدا أن ما يفعلونه هو “استعمار ثقافي”

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أعلن موقفه من ارتداء قادة المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم 2022، لشارة دعم المثليين، وحذر فيه قادة المنتخبات من ارتداء الشارة المذكورة.