أكدت شركة تسويق النفط الوطنية “سومو” العراقية، اليوم السبت، أن قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج لم يقلل صادرات العراق النفطية بل ساهم في استقرار الأسواق عالميا.

وقال ممثل العراق في منظمة أوبك سعدون محسن، إن “قرار أوبك+ بتقليل الإنتاج بمعدل مليوني برميل يومياً كان له دور مهم في استقرار الأسواق العالمية والتخفيض شمل جميع الدول بمعدلات متفاوتة وحسب كمية انتاجها.

وأضاف “أوبك بلس تنتج يومياً 43 مليون برميل ونسبة ما ينتجه العراق 11% منها، وبالتالي هي نفس نسبة التخفيض بقرار تقليل الإنتاج بمعدل مليوني برميل”.

وتابع: “العراق لم يقلل صادراته بموجب هذا التخفيض بل قلل الإنتاج الداخلي واستثمر ارتفاع الأسعار باستقرار المعدل التصديري وهي استراتيجية نجحت بتحقيق إيرادات مالية عالية”.

ولفت إلى أن مجموعة “أوبك بلس تجتمع كل شهرين لتقييم السوق العالمية من ناحية العرض والطلب وهنالك تقلبات شديدة بسبب تداعيات جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية ما أضاف أعباء على استقرارية الأسعار.