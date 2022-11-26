استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عددا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها مؤخرا.

وأوضح الأمن العام أنه تم ضبط مواطن نقل مخالفين لنظام الحدود من الجنسية اليمنية في مركبة يقودها، كنا تم القبض على مواطنين بحوزتهما 12750 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.

وضبطت الأجهزة الأمنية أربعة أشخاص قاموا بالسطو على منازل وسرقة ما تحويه من أجهزة إلكترونية وممتلكات والمتاجرة بها، كما تم ضبط مواطن بحوزته 45 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري و20 ذخيرة حية مخبأة في مركبة يقودها.

وألقي القبض على مواطن بحوزته 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر ومبلغ مالي مخبأ داخل مركبة يقودها.