توفى وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي اليوم السبت عن عمر 64 عاما، وذلك قبل عقد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين المقبل.

وكان ماكي قد حضر الأسبوع الماضي مؤتمر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري لعدة دول سوفياتية سابقة، في العاصمة الأرمينية يريفان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكي. وستُنشر التعازي الرسمية قريبا”.

وشغل ماكي شغل منصب مستشار الرئيس ومديرا لمكتبه عام 2008، قبل أن يتولى منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ العام 2012.