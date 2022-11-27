الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد27 نوفمبر

تعليق ناري لوليد الفراج بعد خسارة المنتخب ضد بولندا

منذ 1 ساعة
0
1015
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    شاهد.. اشتباكات عنيفة بين جماهير ‎الأرجنتين والمكسيك خلال مباراة المنتخبين

    شاهد.. اشتباكات عنيفة بين جماهير ‎الأرجنتين والمكسيك خلال مباراة المنتخبين

    منذ 37 دقيقة
    0
    1000
    الصندوق العقاري يكشف عن أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني

    الصندوق العقاري يكشف عن أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني

    منذ 49 دقيقة
    0
    1000
    العمري: انخفاض المتوسط العالمي لأسعار العقارات السكنية ربعيا لأول مرة

    العمري: انخفاض المتوسط العالمي لأسعار العقارات السكنية ربعيا لأول مرة

    منذ 1 ساعة
    0
    1000
    استشاري: الضغط النفسي والتوتر قد يؤدي لظهور أعراض نفسية أو جسدية

    استشاري: الضغط النفسي والتوتر قد يؤدي لظهور أعراض نفسية أو جسدية

    منذ 1 ساعة
    0
    1000

    تعليق ناري لوليد الفراج بعد خسارة المنتخب ضد بولندا

    منذ 1 ساعة
    0
    1015