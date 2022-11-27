كشف الدكتور أكرم العدوي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، صاحب الجراحة الأولى التي أجريت للفنانة أنغام، عن الحالة الصحية للمطربة الشهيرة.

وقال أكرم العدوي، إن تحاليل الأنسجة بعد الجراحة ثبت أنها كانت تعاني من أورام ليفية، وأنها خالية من أي أورام سرطانية خبيثة، وبالتالي لا يوجد خطورة مستقبلية، مشيرا إلى أنه كان هناك نشاط زائد وتحورات في الرحم، لكن تم التعامل بها مبكرًا، قبل أن تتطور، وليس لها أي تطورات مستقبلية.

ولفت:”مافيش أي أورام سرطانية كما تم تداوله مؤخرًا، ومن الناحية الطبية في الشق أمراض النساء نعتبر ما وصلت إليه الآن هو شفاء تام”.

وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد مواصلة تلقي العلاج «التحفظي» وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة لقياس نسبة المعادن، ومراقبة حركة الأمعاء، ومع الوقت سيكون هناك انفراجه في «الالتصاقات» والموضوع يحتاج صبر.