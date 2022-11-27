كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات معرفة سبب عدم الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي المطور عبر المنصة الإلكترونية.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن الخطوات تكون بالدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة، واختيار برنامج الضمان الاجتماعي، وبعدها يتم استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق)، ثم استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

وتابعت أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المُستفيد على وثيقة العمل الحر عند دراسة نتيجة الأهلية.