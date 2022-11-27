كشف مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، عن توفر وظائف عن طريق المفاضلة حسب الشروط المحددة لكل وظيفة.
وتشمل الوظائف:
1- مدير إدارة الموارد البشرية.
2- مهندس حاسب آلي.
3- محاسب.
وحول الشروط:
– التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.
– يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).
– يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
– في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.
وأوضح أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق 2022/11/27م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/05هـ الموافق 2022/11/29م.
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