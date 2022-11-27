تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫91344 مقابل الريال الواحد 0٫25553

الدولار:3٫75768 مقابل الريال الواحد 0٫26612

درهم إماراتي: 1٫02306 مقابل الريال الواحد 0٫97746

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58360

دينار أردني: 5٫30004 مقابل الريال الواحد 0٫18868

دينار كويتي:12٫21970 مقابل الريال الواحد 0٫08184

دينار بحريني:9٫96515 مقابل الريال الواحد 0٫10033

الريال القطري:1٫03205 مقابل الريال الواحد 0٫96895

الدرهم المغربي:0٫35142 مقابل الريال الواحد 2٫84564

الجنيه المصري: 0٫15316 مقابل الريال الواحد 6٫52904