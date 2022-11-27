كشفت بعض وسائل الإعلام، أن شركة جوجل قد تتخلى عن الآلاف من موظفيها لأسباب مالية.

وتفكر جوجل في تسريح 10000 موظف أي حوالي 60% من موظفيها بسبب تراجع وارداتها المادية، وستعتمد عمليات التسريح على نظام تقييم جديد للموظفين قد تبدأه غوغل أوائل العام المقبل.

وذكرت مصادر مطلعة، “أن جوجل كغيرها من شركات التقنية الكبرى كانت قد زادت عدد موظفيها في فترة انتشار وباء كورونا نظرا للطلب المتزايد على خدمات الإنترنت حينذاك، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة حجم المصاريف والأجور بالنسبة لتلك الشركات”.

وكانت شركة “ميتا” الأمريكية أيضا قد أعلنت عن خطتها لتسريح كبير للموظفين قد يطال 11 ألف شخص، وذلك بعد الإعلان عن انخفاض أرباحها السنوية في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.