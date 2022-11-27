نشرت بعض وسائل الإعلام صورًا ومعلومات عن سيارة كهربائية جديدة تقوم على تطويرها شركة Atom الروسية التكنولوجية الناشئة.

وأفادت شركة Atom الروسية، بأن شعار السيارة الجديدة استند إلى فكرة الجمع بين التكنولوجيا الحديثة وصناعة السيارات، وأن المركبة صممت لتراعي الاحتياجات العصرية لجيل الشباب”.

وذكر في بيان صادر عن الشركة:” أن مهمة الفريق تتمثل في صنع سيارة كهربائية تتناسب مع أسلوب الحياة ونظرة العالم ونبض الأجيال الحديثة؛ التي تعتمد بشكل كبير على التنقل في المدن.”

يُذكر أن المشروع يشارك به 300 شخص من اختصاصيي تصميم السيارات، وخبراء في مجال التقنية ومصممي تكنولوجيا المعلومات.